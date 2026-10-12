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Liverpoollular "Hırsız" diye bağırdı Haaland boş durmadı: Manchester City gol yağdırdı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester City karşılaştı. Liverpoollular "Hırsız" diye bağırdı Haaland boş durmadı: Manchester City gol yağdırdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Liverpoollular "Hırsız" diye bağırdı Haaland boş durmadı: Manchester City gol yağdırdı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, kendi sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Liverpoollular "Hırsız" diye bağırdı Haaland boş durmadı: Manchester City gol yağdırdı.

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Bağımsız bir kurulun 100'den fazla kural ihlali yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunan Manchester City, ligde çıktığı ilk maçta Anfield Road Stadı'nda Liverpool'a konuk oldu.
Liverpool taraftarları, maç öncesi stat etrafında satılan ürünlerden tribündeki çok sayıda pankarta kadar rakiplerinin hile yaptığını ima eden mesajlar verdi.
Ev sahibi ekibin üstünlüğüyle başlayan maçta ilk gerginlik Ruben Dias'ın Lewis Koumas'ı düşürmesiyle yaşandı. Kısa süreli arbede sırasında ev sahibi taraftarlar, "hırsız" tezahüratı yaptı.
Liverpool'un temposunun düşmesinin ardından iki takımın da biraz dağınık bir görüntü sergilediği ilk yarı, golsüz sona erdi.

MANCHESTER CITY GOL YAĞDIRDI

Maçın kırılma anı, 62. dakikada yaşandı. 6 dakika önce Iliman Ndiaye'nin yerine oyuna giren Jeremy Doku'ya müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ryan Gravenberch, takımını 10 kişi bıraktı.
Manchester City, 10 kişi kalan rakibi karşısında 65. dakikada öne geçti. Sol taraftan ceza alanına giren Doku'nun çektiği şutta savunmaya çarpan top, Haaland'ın önünde kaldı. Norveçli yıldız, gelişine sert bir şutla skoru 1-0 yaptı.
68. dakikada yine sol taraftan hareketlenen Doku, ceza alanında kendisini karşılayan Victor Munoz ve Ronald Araujo'ya rağmen şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.
78. dakikada Rayan Cherki, maçın skorunu belirledi. Josko Gvardiol'un topuk pasıyla ceza alanında hareketlenen Fransız yıldız, Jeremie Frimpong'u çalımladıktan sonra yerden bir vuruşla kaleci Alisson'un yanından topu ağlara gönderdi: 3-0.
Bu sonuçla ligde 6'da 6 yapan Manchester City, liderliğini sürdürürken, ilk mağlubiyetini yaşayan Liverpool 9 puanda kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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