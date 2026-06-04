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Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola oldu. İspanyol teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı

İngiltere ekibi Liverpool'da Arne Slot'tan boşalan teknik direktörlük görevine Andoni Iraola getirildi.

Kulübün açıklamasında, 43 yaşındaki İspanyol teknik adam Iraola ile 2026-27 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

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Daha önce AEK Larnaca, Mirandes ve Rayo Vallecano'yu çalıştıran Iraola, geride kalan üç sezon Bournemouth'ta görev yaptı. Premier Lig'de geçen sezon Iraola yönetiminde 6. sırayı alan Bournemouth, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Liverpool ise astronomik transferler yaptığı geçen sezon beklentileri karşılayamadı. Premier Lig'i 5. sırada bitiren "Kırmızılar", Şampiyonlar Ligi'nden de çeyrek finalde elendi.

''DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİSİ''

İmza sonrası konuşan Iraola, ''Gerçekten çok heyecanlıyım. Liverpool’un büyük bir kulüp, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu biliyorsunuz. Ancak kulübü biraz daha yakından hissedip anlamaya başladığınızda, buranın özel bir kulüp olduğunu görüyorsunuz'' dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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