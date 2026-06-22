Lionel Messi şov yaptı: Arjantin turu kaptı

Dünya Kupası J Grubu 2. hafta maçında Arjantin, Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Dallas'ta AT&T Stadyumu'nda oynanan mücadele, Arjantin'in 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Arjantin'e 3 puanı getiren golleri 38. ve 90+5. dakikalarda Lionel Messi kaydetti.

Lionel Messi, 9. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ARJANTİN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Bu sonuçla Arjantin, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti ve son 32 turuna kalmayı garantiledi.

Avusturya ise 3 puanla 2. sırada kaldı.

LIONEL MESSI TARİHE GEÇTİ

Arjantin'in Cezayir ile oynadığı maçta 3 gol atarak Alman yıldız Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu yakalayan Messi, Avusturya karşısında attığı 2 golle sayıyı 18'e yükseltti ve Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu ünvanına sahip oldu.

İLK KEZ RESMİ MAÇTA OYNADILAR

Arjantin ve Avusturya, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaştı.

İki takım, 21 Mayıs 1980 ve 3 Mayıs 1990 tarihlerinde iki kez hazırlık maçı oynamıştı.

Bu maçların birisini 5-1'lik skorla Arjantin kazanırken, 1990 yılındaki maç 1-1 berabere bitmişti.