Lionel Messi son maçına çıktı: Arjantin’de gözyaşları sel oldu

Messi, Benin’e karşı 3-0 galip geldikleri maçta 1 gol 2 asist yaparak kariyerine yakışır bir vedaya imza attı. Tangoculara galibiyeti getiren golleri 48’inci dakikada Otamendi 61’inci dakikada Nico Paz ve 71’inci dakikada penaltı noktasından Lionel Messi ağları havalandırdı.

MESSI’YE SAYGI DAKİKASI

Arjantin ile Benin arasındaki hazırlık maçının 10’uncu dakikasında oyuna ara verildi ve milli formadan emekli olan Messi için herkes tribündeki herkes ayağa kalktı ve görsel şölen gerçekleştirildi.

Arjantin ile Benin arasındaki mücadelenin 10. dakikasında oyun durdu ve Messi için görsel şölen gerçekleşti.

GÖZYAŞLARI DAMGA VURDU

Arjantinli yıldız, maçın sonunda sahanın ortasında mikrofonla duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.

Lionel Messi, "Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Tek yapabileceğim teşekkür etmek. 20 yıldan fazla bir süre boyunca bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu" ifadelerini kullandı.

Messi, "Mücadele etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hiç bırakmadım. Ömür boyu buraya gelmek isterdim çünkü Arjantin Milli Takımı'nda oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey" dedi.

Messi'nin açıklamaları sırasında Arjantin'den bazı takım arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

ARJANTİN PERFORMANSI

Arjantin Milli Takımı ile 208 maçta forma giyen Lionel Messi, 126 kez ağları havalandırmayı başardı.