Ligler ertelenecek mi: Talimat ne diyor?

SEDAT KAYA-ÖZEL HABER

“Hakemler dosyası” soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklanmasının ardından Türk futbolunda gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi.

Gündoğdu’nun tutuklanmasıyla birlikte en çok tartışılan konu, hakem atamalarının nasıl yapılacağı ve liglerin ertelenip ertelenmeyeceği oldu.

Ancak TFF’nin yürürlükteki Merkez Hakem Kurulu Talimatı, MHK Başkanı’nın görevini yapamaması ve kurulun görevinin sona ermesi ihtimallerini ayrı ayrı düzenliyor.

BAŞKAN YOKSA VEKİLİ DEVREDE

MHK Talimatı’nın 7. maddesine göre MHK Başkan Vekili, MHK Başkanı’nın hazır bulunamadığı durumlarda başkanın görev ve yetkilerini üstleniyor.

Bu nedenle Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanması, tek başına MHK’nin çalışamaz hale gelmesi veya hakem atamalarının durması anlamına gelmiyor.

Mevcut yapılanmada MHK Başkan Vekilliği görevini Hikmet Öksüzoğlu yürütüyor.

MHK GİDERSE DE ATAMALAR DURMUYOR

Talimat, MHK’nin tamamının görevinin sona ermesi ihtimalini de düzenliyor.

MHK Talimatı’nın 27/i maddesine göre Merkez Hakem Kurulu’nun görevinin sona ermesi veya herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde yeni kurul atanıncaya kadar müsabakalara hakem ve gözlemci atama yetkisi Hakem İşleri Koordinatörlüğü’ne geçiyor.

Yani mevcut MHK’nin tamamen görevden ayrılması halinde dahi hakem atamalarının durmasını zorunlu kılan bir durum ortaya çıkmıyor.

PROFESYONEL LİGLERDE PMİK AYRINTISI

Talimatın 8. maddesi ise profesyonel ligler açısından ayrı bir düzenleme içeriyor.

Profesyonel ligler, Türkiye Kupası ve Süper Kupa müsabakalarındaki hakem, gözlemci ve mentör atamaları Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu tarafından gerçekleştiriliyor. Kurulun doğal başkanlığını ise MHK Başkanı yürütüyor.

Gündoğdu’nun tutuklanmasının ardından bu yapının nasıl işletileceği de TFF’nin önündeki önemli başlıklardan biri.

TUTUKLAMA OTOMATİK ERTELEME ANLAMINA GELMİYOR

Mevcut talimatta MHK Başkanı’nın tutuklanması halinde profesyonel liglerin otomatik olarak erteleneceğine ilişkin bir hüküm bulunmuyor.

Üstelik talimat, hem başkanın görevini yerine getirememesi hem de MHK’nin tamamen görevden ayrılması durumunda hakemlik sisteminin nasıl sürdürüleceğini açık biçimde düzenliyor.

Bu nedenle liglerin ertelenmesi için TFF’nin ayrıca karar alması gerekiyor.

TFF’nin önünde şimdi üç ayrı yol bulunuyor: MHK’nin başkan vekiliyle çalışmasını sürdürmesi, kurulun yeniden yapılandırılması ya da MHK’nin görevinin sona ermesi halinde talimatta öngörülen geçiş mekanizmasının işletilmesi.

Kısacası Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanması Türk futbolunda olağanüstü bir durum yarattı; ancak TFF’nin kendi talimatı hakem atamalarının devam edebilmesi için gerekli mekanizmaları önceden belirlemiş durumda. Liglerin ertelenip ertelenmeyeceği ise artık doğrudan TFF’nin vereceği karara bağlı.