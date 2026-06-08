Ligi eksi 57 puanla tamamlayan takımın taraftarı sokağa indi

TFF 1. Lig'i eksi 57 puanla bitiren ve TFF 2. Lig'e düşen Adana Demirspor'un içinde bulunduğu zorlu sürece dikkat çekmek ve kulübe omuz vermek amacıyla düzenlenen "Yaşasın Demirspor" yürüyüşü öncesinde yüzlerce mavi-lacivertli taraftar Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Pankartlar ve tezahüratlarla kulüplerine sahip çıkan taraftarlar, organizasyon boyunca birlik ve beraberlik mesajları verdi.

ZEYBEK: "SİZLER BİZE GÜÇ VERİYORSUNUZ"

Yürüyüş öncesinde taraftarlara seslenen Başkan Ertan Zeybek, son altı aydır kulübü ayakta tutmak için verdikleri mücadeleyi anlattı. Taraftar desteğinin kendileri için ne denli belirleyici olduğunu vurgulayan Zeybek, "Sizin burada bu şekilde bulunmanız bize güç veriyor. Bu mücadeleyi sizler adına yürütüyoruz. Çünkü bize güç veren Adana Demirspor taraftarıdır" dedi.



"TOZ PEMBE ÇİZMİYORUM AMA ÇIKIŞ VAR"

Kulübün mevcut tablosunu örtbas etmeden aktaran Zeybek, gerçekçi ama umut dolu bir mesaj verdi. "Size toz pembe bir tablo çizecek durumda değilim ama işin içinden çıkılamayacak bir noktada da değiliz" diyen başkan, taraftarın desteğiyle Demirspor'un bu süreci atlatacağına olan inancını koruduğunu söyledi.

"BU KULÜP BU ŞEHRİNDİR"

Zeybek'in en güçlü vurgusu kulübün kimliğine yönelikti. Adana Demirspor'un artık tümüyle Adana halkının kulübü olduğunu söyleyen başkan, gerekirse yönetim ve şirket yapısında değişikliğe gidilebileceğini ancak her kararın taraftarla birlikte alınacağını açıkça ifade etti. Kulübün geleceğinin tribünlerle birlikte şekilleneceği mesajı, meydandaki kalabalık tarafından büyük coşkuyla karşılandı.