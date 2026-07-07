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Halk TV Spor Ligden çekilme kararından vazgeçtiler: Başkan bizzat açıkladı

Ligden çekilme kararından vazgeçtiler: Başkan bizzat açıkladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Melikgazi Kayseri ligden çekilme kararından vazgeçti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ligden çekilme kararından vazgeçtiler: Başkan bizzat açıkladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri, çekilme kararından vazgeçti. Kararı Onursal Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıkladı.

"GEREKLİ BAŞVURULARI YAPIYORUZ"

Federasyona gerekli başvurunun yapılacağını belirten Palancıoğlu, "Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kadın Basketbol takımımızın lige devam edebilmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna gerekli başvuruları yarın yapıyoruz. Federasyonun alacağı karar doğrultusunda kamuoyunu bilgilendireceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ligden çekilme kararından vazgeçtiler: Başkan bizzat açıkladı - Resim : 1

AVRUPA'DA FİNALLER OYNADILAR

Melikgazi Kayseri, EuroCup Kadınlar’da 2012, 2013 ve 2017 yıllarında tam üç kez final oynadı. Sarı-kırmızılılar, EuroLeague’de 2014 yılında çeyrek finale çıktı.

11 BİN KİŞİ FİNALİ İZLEMEYE GELEREK REKOR KIRDI

2013 yılında Dinamo Moskova'ya karşı Kayseri'de oynanan EuroCupvfinal maçını salonda 11 bin kişi takip etti. Kayseri ekibi bu alanda rekor seyirciye ulaştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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