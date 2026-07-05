Ligden çekilen 102 yıllık kulübün son şansı kaldı
İzmir'in 102 yıllık köklü kulübü Altınordu'nun ligden çekilme kararı sonrası son şans olarak gözler TFF'ye çevrildi.
TFF 2'nci Lig'e katılmama kararı alan Altınordu'da gözler başkan Seyit Mehmet Özkan'a çevrildi. Kırmızı-lacivertli camianın önde gelen isimleri başkan Özkan'ın lige katılmama kararına tepki gösterirken, Özkan'ın geri adım atması halinde İzmir temsilcisinin mücadelesine devam edebileceği ifade edildi.
SON ŞANS TFF
Altınordu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) lige katılım formu gönderilmezken, son tarih geçmesine rağmen TFF'nin bu konuda 102 yıllık kulübe esneklik sağlayabileceği iddia edildi. Altınordu Spor Kulübü Derneği ile Seyit Mehmet Özkan'ın ilerleyen günlerde bir araya gelip karar alması bekleniyor.
1 TEMMUZ'DA LİGDEN ÇEKİLDİLER
Altınordu, 1 Temmuz 2026'da yaptığı resmi açıklamayla 2026-2027 sezonunda TFF 2. Lig'e katılmama kararı aldığını duyurdu. İzmir ekibinin ligden çekilmesinin 3 sebebi:
- Yatırımcı bulunamaması: Kulübün futbol şubesini 2012'de şirketleştirerek devralan Başkan Seyit Mehmet Özkan, uzun süredir A takımı devretmek istiyordu. Tam bir yıl boyunca Altınordu armasını layıkıyla taşıyacak bir yatırımcı arandı ancak bulunamadı.
- Yorgunluk ve sürdürülemezlik: Kulüp açıklamasında 14 yıllık süreçte Türk futbolunda yetiştiricilik alanında önemli bir farkındalık yarattıklarını belirttikten sonra "artık yorulduk" ifadesini kullandı.
- Sportif direktörün açıklamalarına göre ise işin arka planında uluslararası yatırımcıların ilgisi olmasına rağmen bu yatırımcıların Türkiye pazarına hızlıca giriş yapmakta zorlandığı, fizibilite süreçlerinin uzun sürdüğü ve bazı kurumlarla isim hakkı gibi konularda pürüzler yaşandığı aktarıldı.