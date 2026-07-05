Ligden çekilen 102 yıllık kulübün son şansı kaldı

TFF 2'nci Lig'e katılmama kararı alan Altınordu'da gözler başkan Seyit Mehmet Özkan'a çevrildi. Kırmızı-lacivertli camianın önde gelen isimleri başkan Özkan'ın lige katılmama kararına tepki gösterirken, Özkan'ın geri adım atması halinde İzmir temsilcisinin mücadelesine devam edebileceği ifade edildi.

SON ŞANS TFF

Altınordu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) lige katılım formu gönderilmezken, son tarih geçmesine rağmen TFF'nin bu konuda 102 yıllık kulübe esneklik sağlayabileceği iddia edildi. Altınordu Spor Kulübü Derneği ile Seyit Mehmet Özkan'ın ilerleyen günlerde bir araya gelip karar alması bekleniyor.

1 TEMMUZ'DA LİGDEN ÇEKİLDİLER

Altınordu, 1 Temmuz 2026'da yaptığı resmi açıklamayla 2026-2027 sezonunda TFF 2. Lig'e katılmama kararı aldığını duyurdu. İzmir ekibinin ligden çekilmesinin 3 sebebi: