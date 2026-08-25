Yaptığı transferlerle dikkat çeken dev kulüp, buna rağmen geçen sezon küme düşmekten kılpayı kurtulmuştu. Bu sezon da ligdeki ilk maçı 3 - 0 kaybeder kaybetmez hemen transfer yaptı.

İngiltere Premier Lig'in en çok transfer yapan takımlarından olan Tottenham Hotspur, bu sezona da farklı Brenford mağlubiyetiyle başladı. Londra temsilcisi deplasmanda 3 - 0 yenildi.

HEMEN TRANSFER YAPTI

Bu yenilginin ardından yine transfere sarılan Tottenham, Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester City forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun uzun sürdeli bir sözleşmeyle transfer olduğu belirtildi.

Transferi gerçekleyen Savinho, "Biraz zaman aldı ama burada olduğum için çok mutluyum. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birine sahip harika bir kulüpte mükemmel bir fırsat. Teknik direktör Roberto De Zerbi ile konuşur konuşmaz gelmem gerektiğini anladım" ifadelerini kullandı.

2024 yılında Fransız ekibi Troyes'dan Manchester City'ye gelen Savinho, 84 maçta forma giydi ve 7 gol attı.

Bu yaz transfere 300 milyon sterlinden fazla harcayan Tottenham, West Ham United'dan Mateus Fernandes, Newcastle United'dan Sandro Tonali ve Brighton'dan Jan Paul van Hecke'yi renklerine bağlamıştı.