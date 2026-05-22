Leroy Sane Almanya'yı karıştırdı

Leroy Sane'nin Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi, ülkede büyük tartışma konusu oldu.

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin Dünya Kupası kadrosunda olmasını eleştirdi.

Matthaus açıklamasında, "Ben Sane'yi kadroya almazdım." ifadelerini kullandı.

Leroy Sane'nin Alman Milli Takımı ile son 4 maçta 2 gol ve 3 asist yaptığı hatırlatılan Matthaus, "Hepsi kulağa oldukça iyi geliyor ama kimlere karşı oynuyorduk ki? (Lüksemburg, Slovakya, İsviçre ve Gana)" yanıtını verdi.

''DÜNYA KUPASI KADROSUNDA OLMAK İÇİN YETERLİ Mİ?''

Konuşmasını sürdüren efsane isim, "Sane, milli takımda Slovakya karşısında dünya klasında bir maç çıkardı ancak diğer oyuncular daha iyi performans göstermişken, altı ya da yedi maçtan birinde çok iyi oynamak Dünya Kupası kadrosunda olmak için yeterli mi?" şeklinde konuştu.

''GALATASARAY'DA BİLE DÜZENLİ 11'DE OYNAYAMIYOR''

Sane'nin Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak ilk 11'de forma giyemediğini belirten Matthaus, "Galatasaray'da bile düzenli olarak ilk 11'de oynayamıyor. Beklentilerin çok gerisinde kaldı. Taraftarlar bazen stadyumda onu kutluyor ve adını haykırıyor ancak genel olarak memnun değiller." yorumunu yaptı.

NAGELSMANN NEDENİNİ AÇIKLADI

Almanya Milli Takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi milli takıma çağırmasının nedeni ile ilgili, "Sane'nin kulüp seviyesindeki istatistikleri yeterince yüksek değildi. Bizimle birlikte son dört maçta beş gol katkısı verdi. Tabii ki milli takımdaki performansını da değerlendirmem gerekiyor. Kendisi hakkında çok tartışma var. Neyin eksik olduğu giderek daha net hale geliyor." dedi.

''BÜYÜK BİR ETKİ YARATABİLİR''

Konuşmasını sürdüren Nagelsmann, "Hızı ve tekniği ile derin savunmalara karşı büyük bir etki yaratabilir. Sane ile harika bir ilişkim var ve onu sınırlarına kadar zorlayabileceğime eminim, böylece Dünya Kupası'ndan sonra onunla ilgili çok daha olumlu geri bildirimler olacak." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

43 MAÇTA 7 GOL 9 ASİST

Bu sezon Galatasaray formasıyla 43 maçta forma giyen Leroy Sane, 7 gol atarken 9 asist yaptı.