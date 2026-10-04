Lemina'nın eşinden İstanbul'da olay yaratan sözler: Hiç bir müşteri aşağılanmamalı...

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, Sarıyer'de bir mekanda yaşadığını öne sürdüğü olayın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da bir arkadaşıyla gittiği mekanda çalışanların tavrından rahatsız olduğunu belirten Neguesha, yaşadığı olayın ardından sert ifadeler kullandı.

MEKAN ÇALIŞANLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Fanny Neguesha, Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde bulunan mekana arkadaşıyla gitti. Burada bazı çalışanların müşterilere yönelik tavırlarından rahatsız olduğunu belirten Neguesha, duruma müdahale etmesinin ardından hakaret içerdiğini öne sürdüğü bir karşılık aldığını ifade etti.

"HİÇBİR MÜŞTERİ AŞAĞILANMAMALI"

Yaşadığı olayla ilgili açıklama yapan Neguesha, mekandaki çalışanların davranış biçiminin sorgulanması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç personelin müşterilere karşı davranış biçimini ciddi şekilde gözden geçirmeliler. Kaba, saldırgan ve saygısız davranışlarla karşılaşmak kabul edilemez. Farklı koşullar altında aynı muameleyi görüp görmeyeceğimizi sorgulama hakkımız var. Hiçbir müşteri, görünüşü veya geçmişi nedeniyle aşağılanmamalı, sözlü saldırıya uğramamalı veya farklı muamele görmemelidir."

LEMİNA'NIN EŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ULAŞTILAR

Haberde yer alan bilgilere göre mekan yetkilileri, Neguesha'nın Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın eşi olduğunu sonradan öğrendi. Bunun ardından yetkililerin bir aracı üzerinden Neguesha'ya ulaşmaya çalıştığı ve yaşananlar nedeniyle özür dilediği aktarıldı.

Mekan yetkililerinin ayrıca Neguesha'ya, "Sizi eşinizle birlikte mekanımızda ağırlamak istiyoruz" şeklinde bir davette bulunduğu belirtildi.

DAVETİ KABUL ETMEDİ

Neguesha ise kendisine yapılan davete de tepki gösterdi. İnsanlara sahip oldukları kimlik veya statüye göre farklı davranılmasının doğru olmadığını savunan Neguesha, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlara farklı davranmaları asla kabul edilemez. Şimdi futbolcu eşi olduğumu öğrenince geri dönmemi istiyorlar, gerçekten bu davranışları çok komik..."

Neguesha'nın sözleri sosyal medyada da gündem olurken, haberde çok sayıda takipçi ve futbolseverin kendisine destek verdiği ifade edildi.