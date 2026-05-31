Halk TV Spor Kuzey Makedonya Türkiye'yi tutacak

Kuzey Makedonya'da milli takımlar sportif direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek, organizasyonda ay-yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Pandev, A Milli Takım ile yarın özel maçta karşılaşacak Kuzey Makedonya'nın Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği son antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN TARAFINDA OLACAĞIZ''

Futbolculuk kariyerinde Inter ile 2010'da UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Goran Pandev, "Bu ülkede her zaman harika hissediyorum. Yarın çok değerli bir maç olacak. Türkiye'nin ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Dünya Kupası yolunda harikalar yarattılar. Bunu gururla izledik. Türkiye, Montella'nın göreve gelmesiyle inanılmaz bir ivme kazandı. Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Kuzey Makedonya olarak her zaman Türkiye'nin tarafında olacağız." ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'A HER ZAMAN BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren 42 yaşındaki futbol adamı, "Galatasaray'da çok değerli zamanlarım geçti. Ligde şampiyonluk yaşadık. Bu ülkede çok arkadaşım var. Ne zaman gelsem çok mutlu hissediyorum. Ailem de Galatasaray'ı seviyor. Galatasaray'a ömrümüz boyunca her zaman başarılar diliyoruz." diye konuştu. (AA)

