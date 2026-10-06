Kürek ve halat çekme mücadelesi Haliç'te suya iniyor

Red Bull Kürek Çekme, spor ve rekabeti sıra dışı bir formatta buluşturmaya hazırlanıyor. Halat çekmenin güç mücadelesini kürek sporuyla bir araya getiren etkinlik, 11 Ekim 2026 Pazar günü Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek.

16 TAKIM VE TOPLAM 32 SPORCU MÜCADELE EDECEK

Haliç’in sularında düzenlenecek mücadelede, 1 kadın ve 1 erkek sporcudan oluşan 16 karma takım ve toplam 32 sporcu yarışacak. Birbirine halatla bağlı iki kürek teknesinin karşı karşıya geleceği mücadelede amaç, rakip tekneyi orta çizginin diğer tarafına çekmek olacak.

GÜÇ, DAYANIKLILIK VE TAKIM UYUMU AYNI MÜCADELEDE

Red Bull Kürek Çekme’de sporcuların yalnızca kürek performansının yanı sıra güçleri, dayanıklılıkları, stratejileri ve takım olarak gösterecekleri uyum da belirleyici olacak.

Hakemin işaretiyle başlayan her karşılaşmada iki takım, rakip tekneyi orta çizginin karşı tarafına geçirmek için mücadele edecek. Karşılaşmalar en fazla 10 dakika sürecek. Bu süre içerisinde kazanan belirlenemezse sonucu hakemler belirleyecek.

"BEST OF 3" FORMATINDA DÜZENLENECEK

Turnuva tek eleme sistemiyle gerçekleştirilecek. Son 16 turuyla başlayacak mücadeleler, çeyrek final ve yarı final etaplarının ardından final düellosuyla tamamlanacak. Karşılaşmalar “best of 3” formatında oynanacak.

HALİÇ’İN İLK RED BULL KÜREK ÇEKME ŞAMPİYONU BELLİ OLACAK

Kürek sporuna gönül veren üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan Red Bull Kürek Çekme’de takımların aynı üniversitede eğitim gören, 18 yaşını doldurmuş bir kadın ve bir erkek sporcudan oluşması gerekiyor.

11 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlayacak turnuvanın son 16, çeyrek final ve yarı final mücadeleleri 14.00–17.25 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Günün kazananını belirleyecek final mücadelesi ise 17.45’te oynanacak.