A Milli Takım'ın da boy göstereceği Dünya Kupası öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yeni bir karar aldı.

TFF yönetimi, turnuvaya katılmak isteyen kulüp başkanları için kişi başı 15 bin dolar, eşli katılım için ise 24 bin dolarlık ücret belirledi.

BEDAVA SEYAHAT DÖNEMİ BİTTİ

Mehmet Büyükekşi döneminde EURO 2024 için yapılan ağırlama harcamaları ve geniş davet listesi büyük tartışma konusu olmuştu.

Böylece İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi, önceki dönemde uygulanan ücretsiz ağırlama modeline son verdi.

Kulüp başkanları için ''bedava seyahat'' dönemi kapanmış oldu.

BAŞKANLARA ÜCRET TARİFESİ YOLLANDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; profesyonel liglerde bulunan 139 kulübe gönderilen yazıda Dünya Kupası için fiyatlandırma detayları da paylaşıldı.

Listeye göre Dünya Kupası'na katılmak isteyen başkanlar 15 bin dolar, eşleri ile birlikte gitmek isteyenlerin ise 24 bin dolar ödemesi gerekecek.

Ayrıca maç biletlerinin VIP protokol yerine birinci kategori tribünlerden verileceği ifade edildi.

FUTBOLCULARA 250 BİLET AYRILDI

TFF'nin bilet planlamasında futbolcular ve teknik heyet için aileleri ile yakınlarına toplam 250 bilet ayrıldı.

Sponsorlara da yaklaşık 250 bilet ayrılırken, yönetim kurulu üyelerine ise kişi başı 3 bilet hakkı verildi.

KONGRE ÖNCESİ GÜNDEM OLDU

Bugüne kadar büyük turnuvalara federasyon bütçesi ile giden kulüp başkanlarına böyle bir tarife uygulanması kongre öncesi gündem oldu.

7-8 Haziran tarihlerinde Ankara'da TFF'nin mali genel kurulu yapılacak.

TFF'nin sunduğu ücretli paket teklifinin genel kurula nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.