Kulübüyle vedalaştı: Galatasaray havada kaptı!

Galatasaray Kadın Voleybol takımı gelecek sezon için çalışmalarını sürdürürken, yeni bir transfer haberi geldi.

Sarı kırmızılıların Zeren Spor'dan ayrılan Eylül Karadaş'la anlaştığı belirtildi.

Zeren Spor 24 yaşındaki oyuncu için şu açıklamayı yaptı:

"2025-2026 sezonunda takımımızda pasör olarak forma giyen oyuncumuz Eylül Karadaş ile yollarımız ayrılmıştır. İnatçı mücadelemizin bir parçası olarak kulübümüze kattığı tüm değerler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

GALATASARAY HEMEN ALDI

Eylül Karadaş'ın Zeren Spor'a veda etmesinin ardından Galatasaray hemen devreye girdi.

Mintonetta'daki habere göre Eylül Karadaş'ın yeni adresi Galatasaray Daikin oldu. Eylül Karadaş, önümüzdeki 2026-2027 sezonunda sarı-kırmızılı formanın başarısı için ter dökecek.

EYLÜL KARADAŞ KİMDİR?

3 Eylül 2021 doğumlu. Voleybola İlbank'ta başladı. Karayolları'nda da oynadıktan sonra geçen sezon başında Zeren Spor'a geçti.



Boyu 1.78. Pasör olarak görev yapıyor.