Kulübü satılınca başkanlığı bitmişti: O da TFF 2. Lig kulübünü satın alıyor

Çorum FK'nın başkanlığını yaparken kulübü Savaş Balçık'ın alması üzerine başkanlıktan ayrılan Oğuzhan Yalçın'ın TFF 2. Lig kulübünü satın alma aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Oğuzhan Yalçın, 26 Ağustos 2025'te Savaş Balçık'ın kulübü devralmasının ardından başkanlığı bırakmıştı. Çorum FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Kulübümüzün Başkanı Oğuzhan Yalçın, görevinden ayrılmıştır. Yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevi süresince, Çorum FK’nın bugünlere gelmesinde önemli katkılar sağlamış, kulübümüz adına özveri ve büyük emekle çalışmıştır. Görev dönemi, 2. Lig şampiyonluğu başta olmak üzere unutulmayacak başarılara sahne olmuş, kulübümüz için önemli bir kilometre taşı oluşturmuştur.

Çorum Futbol Kulübü ailesi olarak, kulübümüze kazandırdığı değerler, sağladığı katkılar ve gösterdiği çabalar için Oğuzhan Yalçın’a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."

TFF 2. LİG KULÜBÜNÜ ALIYOR

Çorum Haber'den Rıfat Kara'nın haberine göre Çorum FK'nın eski başkanı ve eski futbolcusu Oğuzhan Yalçın'ın, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'u satın alma aşamasına geldiği ileri sürüldü.

Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve sürecin resmi işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Haberde, "Avukatlar aracılığıyla devir sözleşmelerinin hazırlanarak imza aşamasına getirildiği öğrenilirken, herhangi bir son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Oğuzhan Yalçın'ın yarından itibaren Ankaraspor'un yeni başkanı olarak göreve başlaması bekleniyor. Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Ankaraspor'da yeni yönetimin kısa süre içerisinde kamuoyuna tanıtılması ve teknik yapılanma ile transfer çalışmalarına hız verilmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.