Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Konyaspor'u şikayet edip ülkesine kaçtı

Konyaspor'u şikayet edip ülkesine kaçtı

Geçtiğimiz sezon başında Konyaspor tarafından FCSB’den 300 bin euro bonservisle transfer edilen Rumen futbolcu Marius Stefanescu, Türkiye macerasını noktalayıp ülkesine geri döndü. Konyasporlu oyuncu Yeşil - Beyazlı ekibi şikayet etmişti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Konyaspor'u şikayet edip ülkesine kaçtı
Son Güncelleme:

Konyaspor'dan ayrılan Stefanescu, Romanya'ya gitti.
Yeşil-beyazlı ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Marius Stefanescu, sezon ortasında kadro dışı bırakılmış ve ardından sözleşmesini feshetmişti. Bu süreçte Konyaspor ile davalık olan oyuncunun yeni adresi belli oldu.

ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

28 yaşındaki kanat oyuncusu, ülkesine dönerek Universitatea Cluj ile sözleşme imzaladı. Konyaspor’da beklentilerin altında kalan Stefanescu, Türkiye’deki ilk yurt dışı deneyiminde 11 resmi maçta 1 gol kaydetmişti.

Konyaspor'u şikayet edip ülkesine kaçtı - Resim : 1

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Marius Stefanescu, Konyaspor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı. 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rumen oyuncu ile sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.



Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Konya Konyaspor
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro