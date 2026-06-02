Konyaspor'u şikayet edip ülkesine kaçtı

Konyaspor'dan ayrılan Stefanescu, Romanya'ya gitti.

Yeşil-beyazlı ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Marius Stefanescu, sezon ortasında kadro dışı bırakılmış ve ardından sözleşmesini feshetmişti. Bu süreçte Konyaspor ile davalık olan oyuncunun yeni adresi belli oldu.

ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

28 yaşındaki kanat oyuncusu, ülkesine dönerek Universitatea Cluj ile sözleşme imzaladı. Konyaspor’da beklentilerin altında kalan Stefanescu, Türkiye’deki ilk yurt dışı deneyiminde 11 resmi maçta 1 gol kaydetmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Marius Stefanescu, Konyaspor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı. 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rumen oyuncu ile sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.





