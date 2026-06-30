Konyaspor'da uzun tatil döneminin sonuna gelindi. 22 Mayıs akşamı başlayan izin süreci sona ererken yeşil-beyazlı camiada 2026-2027 sezonu için geri sayım resmen başladı. Futbolcuların teker teker Konya'ya dönüşüyle birlikte Yeşil Beyazlı kulüp, yoğun ve disiplinli bir hazırlık dönemine adım atıyor.

İLK ANTRENMAN 1 TEMMUZ'DA

Anadolu Kartalı, yeni sezon mesaisinin startını 1 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde Murat Kurum Tesisleri'nde yapacağı ilk antrenmanla verecek. Tatil boyunca farklı şehirlerde ve ülkelerde dinlenen futbolcuların kademeli olarak Konya'ya dönüşü zaten başlamış durumda. Bazı oyuncular erkenden tesislere gelerek bireysel çalışmalara başlarken diğer isimlerin bugün ya da yarın sabah kente ulaşması bekleniyor.

KRAMER'E ÖZEL İZİN

Geçtiğimiz sezon kadronun önemli isimlerinden biri olan Blaz Kramer, sakatlığı nedeniyle bir süre daha izinli olacak. Slovenyalı oyuncunun tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından takıma katılması bekleniyor.

ÜÇ ETAPLI KAMP PROGRAMI

Konyaspor yönetimi, yeni sezon hazırlıklarını titizlikle planlanmış üç etaplı bir kamp programıyla sürdürecek. İlk etap, 1-9 Temmuz tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek ve bu süreçte fiziksel kondisyon temelleri atılacak. Ardından kulüp, 11 Temmuz'da Slovenya'ya hareket ederek yurt dışı kamp sürecine geçiş yapacak.

SLOVENYA ROTASI: MARİBOR VE BRDO PRİ KRANJU

Hazırlık döneminin ikinci ve üçüncü etapları, 11-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor ve Brdo Pri Kranju bölgelerinde gerçekleştirilecek. Avrupa kulüplerinin sıklıkla tercih ettiği bu lokasyonlar, hem iklim koşulları hem de antrenman altyapısı bakımından yüksek tempolu hazırlık dönemleri için ideal bir ortam sunuyor. Bu süreçte Konyaspor'un hazırlık maçları takvimi de netlik kazanacak ve yeni transferlerin kadroya entegrasyonu hızlanacak.