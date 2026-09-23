Konyaspor'da rekor kırmıştı: İstanbul ekibinde kayboldu

Bir dönem Konyaspor formasıyla Süper Lig'in en etkili kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Konrad Michalak, son yıllarda yakaladığı çıkışın gerisinde kaldı. Yaz transfer döneminde Eyüpspor'a imza atan Polonyalı futbolcu, İstanbul'da beklentileri karşılamakta zorlanıyor; kayıpları oynuyor.

ESKİ GÜNLERİNDEN UZAK

2021 ve 2022 sezonlarında Konyaspor forması giyerek kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini yaşayan Michalak, yeşil-beyazlı ekipte gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Hızı ve kanat organizasyonlarındaki etkinliğiyle öne çıkan deneyimli oyuncu, Anadolu temsilcisinde taraftarların sevdiği isimler arasına girmişti.

Ancak 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki son macerasında aynı etkiyi yaratamadı.

EYÜPSPOR'DA SKOR KATKISI YOK

Sezon başında Eyüpspor'a transfer olan Konrad Michalak, İstanbul ekibinde şu ana kadar 6 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 471 dakika sahada kalan tecrübeli kanat oyuncusu, gol ya da asist katkısı üretemedi.

Beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle oyuncunun, Konyaspor'daki form seviyesini aradığı yorumları yapılıyor.

KONYASPOR'DA REKOR KIRDI

Michalak, kariyerinde en fazla maça Konyaspor formasıyla çıktı. Yeşil-beyazlı ekipte toplam 73 karşılaşmada görev alan Polonyalı futbolcu, 5 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek kariyerinin en istikrarlı dönemlerinden birini yaşadı.

Konyaspor'daki başarılı performansının ardından farklı ülkelerde forma giyen oyuncu, geçen sezon yeniden yeşil-beyazlı kulübe önerilmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

HIZLI KARİYER YOLCULUĞU

Futbol kariyerine Polonya'da başlayan Michalak, daha sonra Legia Varşova, Wisla Plock, Akhmat Grozny, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Ohod Club, Zamalek, Panetolikos ve Eyüpspor gibi takımların formasını giydi.

Tecrübeli oyuncu, sezonun ilerleyen bölümünde Eyüpspor'da daha fazla sorumluluk alarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.