Konyaspor’un pilot takımı olarak bilinen 1922 Konyaspor, 17 Haziran’da yapılacak kongreyle resmen tarihe karışacak.

Geçtiğimiz yıl 3. Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e düşen kulüp, faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

71 YILLIK KULÜP

1955 yılında Konya Şekerspor adıyla kurulan 71 senelik yeşil-beyazlı ekip, 2012’de Konyaspor’a devredilmişti. Uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele eden ve “Yavru Kartal” olarak anılan kulüp, ikinci genel kurulda fesih gündemiyle son kez toplanacak.

17 HAZİRAN SON

İlk kongrede çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen toplantı, 17 Haziran Çarşamba günü saat 15.00’te Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda yapılacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “31 Mayıs’ta gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da gerekli çoğunluk sağlanamamış, ikinci toplantıya kalınmıştır. İkinci toplantı 17 Haziran’da yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeyle birlikte, Konya futbolunun köklü kulüplerinden biri olan 1922 Konyaspor’un 71 yıllık serüveni sona ermiş olacak.





