Konyaspor para basacak

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve 5 maçın 4'ünü kaybeden Konyaspor'da Kulüp Başkanı Ömer Atiker, uzun bir aradan sonra basının karşısına çıkarak kulübe dev bir gelir sağlaması planlanan tarihi proje hakkında açıklamalarda bulunacak.

SAAT 10.00'DA AÇIKLAMA YAPILACAK

Başkan Atiker, yarın sabah düzenlenecek programda hayata geçirilmesi planlanan Yeşil-Beyaz Sanayi Sitesi projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Toplantıda projenin arsa durumu, talep toplama sürecindeki son durum ve kulübün kasasına girmesi beklenen tahmini gelir gibi konuların ele alınması bekleniyor.

SATIŞLAR MAYIS AYINDA BAŞLAMIŞTI

"Konkobi Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi" adı verilen projede satışlar mayıs ayında başlamış, 1.510 sanayi dükkanının satış süreci hala devam ediyor.

GELİRLE KULÜBÜN BORÇLARI ÖDENECEK

Yeşil-Beyaz Sanayi Sitesi adını alacak projeden elde edilecek gelirle Konyaspor'un borçlarının ödenmesi ve kulübün mali geleceğinin güvence altına alınması hedefleniyor. Kurulan kooperatifte hâlihazırda Konyaspor yöneticisi olan isimlerin görev aldığı belirtildi.

PROJE DETAYLARI

11 farklı tipte dükkânın yer alacağı sanayi sitesinde 50 metrekareden 270 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde toplam 1.510 dükkanın satışı yapılıyor. 300 bin metrekarelik alana inşa edilecek proje, merkezi konumu, modern mimarisi, profesyonel yönetim kadrosu ve 7/24 güvenlikli yapısıyla bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

İnşa edilecek sanayi sitesi, Konya Akıncılar Sanayi ve Akasya 2 Sanayi Sitesi'nin arka tarafında, Kosgeb Caddesi ile Konya-Ereğli Yolu arasında yer alacak.