Konyaspor küme düşen Kayserispor'a kaybetti
Kayserispor, Süper Lig'in son hafta maçında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'u konuk etti.
Bu sonuçla Kayserispor, ligi 30 puanla tamamladı ve küme düştü.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'u konuk etti.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kayserispor'un 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.
Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 49. dakikada Benes ve 74. dakikada Chalov attı.
Konyaspor tek golü 47. dakikada Eren Cemali Yağmur ile buldu.
KAYSERİSPOR 1. LİG'DE DEVAM EDECEK
Bu sonuçla Kayserispor, ligi 30 puanla tamamladı ve küme düştü.
Kayseri ekibi, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.
Konyaspor ise 40 puanla 9. sırada kaldı.
MAÇTAN DETAYLAR
- Stat: RHG Enertürk Enerji
- Hakemler: Melek Dakan, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu
- Zecorner Kayserispor: Deniz Dönmezer, Katongo, Semih Güler, Carole, Brenet, Görkem Sağlam, Dorukhan Toköz (Dk. 66 Furkan Soyalp), Burak Kapacak (Dk. 57 Mendes), Benes, Chalov (Dk. 85 Mather), Tuci (Dk. 57 Makarov)
- TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş (Dk. 85 Egemen Aydın), Yasir Subaşı (Dk. 90 Ahmet Tırpancı), Baniya, Ata Yanık, Arif Boşluk, Bazoer, Jinho Jo (Dk. 90 Ömer Çobanoğlu), Andzouana, İsmail Esat Buğa (Dk. 90 Enes İlyas Seven), Svendsen, Eren Cemali Yağmur (Dk. 66 Ahmet Kusay Dağdevir)
- Goller: Dk. 47 Eren Cemali Yağmur (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 49 Benes, Dk. 74 Chalov (Zecorner Kayserispor)
- Kırmızı kart: Dk. 87 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi