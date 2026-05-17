Konyaspor küme düşen Kayserispor'a kaybetti

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kayserispor'un 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 49. dakikada Benes ve 74. dakikada Chalov attı.

Konyaspor tek golü 47. dakikada Eren Cemali Yağmur ile buldu.

KAYSERİSPOR 1. LİG'DE DEVAM EDECEK

Bu sonuçla Kayserispor, ligi 30 puanla tamamladı ve küme düştü.

Kayseri ekibi, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

Konyaspor ise 40 puanla 9. sırada kaldı.

