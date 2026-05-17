Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Konyaspor küme düşen Kayserispor'a kaybetti

Konyaspor küme düşen Kayserispor'a kaybetti

Kayserispor, Süper Lig'in son hafta maçında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Konyaspor küme düşen Kayserispor'a kaybetti

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'u konuk etti.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kayserispor'un 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.
Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 49. dakikada Benes ve 74. dakikada Chalov attı.
Konyaspor tek golü 47. dakikada Eren Cemali Yağmur ile buldu.

KAYSERİSPOR 1. LİG'DE DEVAM EDECEK

Bu sonuçla Kayserispor, ligi 30 puanla tamamladı ve küme düştü.
Kayseri ekibi, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.
Konyaspor ise 40 puanla 9. sırada kaldı.

MAÇTAN DETAYLAR

  • Stat: RHG Enertürk Enerji
  • Hakemler: Melek Dakan, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu
  • Zecorner Kayserispor: Deniz Dönmezer, Katongo, Semih Güler, Carole, Brenet, Görkem Sağlam, Dorukhan Toköz (Dk. 66 Furkan Soyalp), Burak Kapacak (Dk. 57 Mendes), Benes, Chalov (Dk. 85 Mather), Tuci (Dk. 57 Makarov)
  • TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş (Dk. 85 Egemen Aydın), Yasir Subaşı (Dk. 90 Ahmet Tırpancı), Baniya, Ata Yanık, Arif Boşluk, Bazoer, Jinho Jo (Dk. 90 Ömer Çobanoğlu), Andzouana, İsmail Esat Buğa (Dk. 90 Enes İlyas Seven), Svendsen, Eren Cemali Yağmur (Dk. 66 Ahmet Kusay Dağdevir)
  • Goller: Dk. 47 Eren Cemali Yağmur (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 49 Benes, Dk. 74 Chalov (Zecorner Kayserispor)
  • Kırmızı kart: Dk. 87 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Süper Lig Futbol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro