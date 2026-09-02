Süper Lig'in 4. haftasında Tümosan Konyaspor, deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde henüz puanla tanışamayan tek takım konumunda bulunan Yeşil Beyazlılar, bu kritik deplasmandan puan veya puanlarla dönerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

ERZURUMSPOR İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Sezona istediği gibi başlayamayan Erzurumspor, ligdeki ilk puanını geçtiğimiz hafta Başkent temsilcisi Gençlerbirliği deplasmanında elde etmişti. Dadaşlar, bu kez kendi seyircisi önünde hem sezonun ilk galibiyetini almak hem de Konyaspor karşısında Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetine ulaşmak için mücadele edecek.

KONYASPOR RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligin son sırasında puansız olarak yer alan Tümosan Konyaspor, Erzurum deplasmanında olumsuz gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Anadolu Kartalı, rakibi karşısındaki tarihi üstünlüğünün verdiği moralle sahaya çıkmayı planlıyor.

RESMİ MAÇLARDA TAM ÜSTÜNLÜK

Konyaspor ile Erzurumspor, bugüne kadar resmi müsabakalarda dört kez karşı karşıya geldi. Yeşil Beyazlılar, oynanan bu dört karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılarak rakibine hiç puan vermedi. İki takım arasında Süper Lig dışında herhangi bir resmi organizasyonda karşılaşma yaşanmadı.

GEÇMİŞ MAÇLARIN DETAYLARI

İki ekip arasındaki ilk karşılaşmalar 2018-2019 sezonunda gerçekleşmişti. O dönemde Konyaspor, Erzurumspor'u kendi sahasında 3-2 mağlup ederken deplasmanda oynanan mücadeleden de 2-1 galip ayrılmıştı. O sezon Süper Lig'den küme düşen Erzurumspor, 2019-2020 sezonunu TFF 1. Lig'de geçirdikten sonra bir sonraki sezon yeniden üst lige yükselmişti.

İki takım, 2020-2021 sezonunda tekrar Süper Lig'de bir araya geldi. Konyaspor, kendi sahasındaki karşılaşmayı 2-0, Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise 2-1 kazanarak rakibine karşı galibiyet serisini bir kez daha sürdürmüştü. Erzurumspor, o sezonun ardından yeniden küme düşerek uzun bir süre Süper Lig'den uzak kalmıştı. Beş sezon süren bu aradan sonra Dadaşlar, yeniden Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı.

KARŞILAŞMA CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Konyaspor ile Erzurumspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Erzurum'da karşı karşıya gelecek.