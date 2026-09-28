Konyaspor duyurdu: Filistin maçında ilk kez uygulanacak

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve Teknik Direktör İlhan Palut, yeşil-beyazlı camiaya ve tüm Konya halkına önemli mesajlar göndererek tribünleri doldurma çağrısı yaptı.



BAŞKANDAN BİRLİK VE BERABERLİK DAVETİ



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyen Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, bu karşılaşmanın sadece bir spor müsabakası olmadığını, insani ve vicdani bir dayanışma anlamı taşıdığını vurguladı.

Tüm Konyalıları aileleriyle birlikte stadyuma davet eden Atiker, girişlerin tamamen ücretsiz ve biletsiz olacağını açıkladı. Başkan Atiker, çocukların ve dostların elinden tutularak tribünlerdeki yerlerin alınması gerektiğini belirterek, misafir takıma Konya'nın sıcaklığını ve kardeşliğini göstererek Filistin halkına çok güçlü bir mesaj ileteceklerini ifade etti.

"TARAFTARLARIMIZ FİLİSTİN'İ BAĞRINA BASACAK"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise Filistinli futbolcuların ve teknik ekibin çok zor şartlar altında mücadele ettiğine dikkat çekerek organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sahada kol kola, omuz omuza olacakları ve birbirlerine sarılarak ayrılacakları bir akşamın kendilerini beklediğini söyleyen Palut, Konya taraftarının bu organizasyona en üst düzeyde destek vereceğinden şüphesi olmadığını sözlerine ekledi. Deneyimli teknik adam, yeşil-beyazlı taraftarların o gece Filistin Milli Takımı'nı kendilerinden bile daha coşkulu şekilde destekleyeceğine ve onları bağırlarına basacağına inandığını belirtti.

TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK

Büyük bir dayanışmaya sahne olması beklenen Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı arasındaki bu özel müsabaka, 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda kapılarını açacak. Karşılaşmayı yerinde takip etmek isteyen tüm taraftarlar, bilet ya da ücret ödemeden stadyuma doğrudan giriş yapabilecek.