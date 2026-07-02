Kocası "Kahraman" ilan edildi ödülünü anında verdi
İngiltere, Dünya Kupası'nda Kongo karşısında yenik duruma düşmesine rağmen ünlü golcüsüyle kazanmayı bildi. Ülkesinde "Kahraman" ilan edilen Harry Kane'e ödülünü tribünde maçı izleyen eşi anında verdi.
2026 Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından İngiltere, son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında zorlandı.
Maçın daha 7. dakikasında Cipenga'nın golüyle İngiltere yenik duruma düştü. Uzun süre de Kongo maçı önde götürdü.
Karşılaşmanın son bölümünde ise sahneye dünyaca ünlü golcü ve takım kaptanı Harry Kane çıktı.
Harry Kane, 75. dakikada attığı kafa golüyle eşitliği sağladı. 86. dakikada ise nefis bir şutla İngiltere'yi son 16 turuna taşıdı.
İngiliz yıldız futbolcu Harry Kane, maçta 2 gol atarak turnuvada 5 gole ulaştı. Kane, 2026 Dünya Kupası'nda 6'şar golü bulunan Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Kylian Mbappe'yi gol krallığı yarışında takip etti.
Harry Kane, maçtan sonra İngiltere'de kahraman ilan edildi. İngiliz gazeteleri başlıklarında Kane'den "Kahraman" diye söz etti.
Karşılaşmayı İngiliz futbolcuların eşleri de tribünden izledi.
Harry Kane'in eşi Kate Goodland da tribünde çocukları ile birlikte yer aldı.
Kane, karşılaşma biter bitkmez tribüne ailesinin yanına koştu.
Kate Goodland da İngiltere kahramanı ilan edilen eşinin ödülünü işte böyle verdi.