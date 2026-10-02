Kocaelispor’dan Yasin Kol’a sert açıklama

Süper Lig hakemi Yasin Kol’un evinde yapılan aramalar ve yasa dışı bahis şüphesi uyandıran şüpheli para trafiği futbol gündemine bomba gibi düşerken, geçmişte hakem kararlarıyla mağdur olduğunu belirten Kocaelispor cephesinden sert bir açıklama geldi.

Gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un para transferlerinin, miktarları ve paranın geliş-gidiş yönü itibarıyla yasa dışı bahis oynadığına işaret ettiği iddiasıyla göz altına alındığı belirtildi. Yasin Kol'un evinde perşembe gecesi arama yapıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

KOCAELİSPOR’DAN YASİN KOL İÇİN SERT AÇIKLAMA

Gözaltına alınan Yasin Kol ile ilgili Fanatik gazetesine konuşan Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, Yasin Kol tarafından daha önce mağdur edildiklerini bildirdi ve konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu Yasin Kol, Kocaelispor u 1. Lig'den 2. Lig'e düşüren adamdır. Geçen sene ona tepki gösterdim diye 3 ay hak mahrumiyeti aldım. Allah herkese hak ettiğini yaşatır. Kocaelispor'un hakkını kim yediyse Allah beter etsin."