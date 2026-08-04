Kocaelispor'dan Çorum FK'ya kötü haber

Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum ekibi, Hollanda ekibi AZ Alkmaar’da forma giyen Alexandre Penetra’yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, ‘’Kulübümüz, profesyonel futbolcu Alexandre Penetra’nın transferi konusunda AZ Alkmaar ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Alexandre Penetra’ya hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.’’ denildi.

ÇORUM FK GÖZÜNÜ TAYFUR BİNGÖL’E DİKTİ

Penetra’yı bitiren Çorum FK, gözünü Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl’e dikti.

ÇORUM FK’YA KÖTÜ HABER

Çorum FK taraftarı Tayfur Bingöl için umutlansa tecrübeli oyuncuyu transfer etmek isteyen Çorum FK’ya Kocaelispor’dan kötü haber geldi.

Özgür Kocaeli yazarı Hayrettin Albayrak, teknik direktör Selçuk İnan’ın tecrübeli oyuncu ile devam etmek istediği ve Tayfur Bingöl’ün Kocaelispor’dan ayrılmayacağını açıkladı.

Albayrak yazısında, ‘’Geçtiğimiz sezon taraftarla sorun yaşadığı süreçte olsaydı çok düşünmeden ayrılmanın yollarını arardı. Ama şu anda öyle değil. Kocaelispor’da Selçuk Hoca ile devam etmeyi çok istiyor. Bu yüzden de gelen tekliflere kulaklarını kapatmış durumda. Selçuk Hoca’nın da deneyimli ismi vermek gibi bir niyeti yok. Beşiktaş patentli bir futbolcu. Geçen sezonun başlarında neler yapabileceğini gösterdi. Orta sahada, kanatta ihtiyacımız olacak bir isim. Hazırlık dönemindeki bu performansını lige taşımasını ve iyi işler yapmasını bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.