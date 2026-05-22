Kocaelispor Yönetim Kurulu'nda görev yapan Orhan Dönmez, görev süresinin tamamlanmasıyla birlikte camiaya duygusal bir veda mesajı iletti. Dönmez, yöneticilik yaptığı süreyi hayatının en onurlu dönemlerinden biri olarak nitelendirirken aynı hedefe inanan insanlarla omuz omuza mücadele etmenin kendisine yaşattığı gururu da samimi bir dille ortaya koydu.

İKİ ŞAMPİYONLUK, BİR ÖMÜRLÜK HATIRA

Dönmez'in veda mesajının en duygusal bölümü, görev süresinde yaşanan iki şampiyonluğa ilişkindi. Bu başarıları salt sportif bir zafer olarak değil, inancın, emeğin, fedakârlığın ve birlikteliğin en güzel yansıması olarak tanımlayan Dönmez, şampiyonlukların hiçbir zaman tek bir kişiye ait olmadığını vurguladı. Sahada ter döken futbolcuların, gece gündüz çalışan teknik heyetin, kulüp çalışanlarının ve her koşulda takımının yanında duran taraftarların ortak eseri olarak tanımladığı bu başarılar, Kocaelispor tarihinin altın sayfaları arasındaki yerini koruyacak.



TARAFTARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Dönmez, mesajında taraftarlara ayrı bir parantez açtı. Yağmurda, çamurda takımının peşinden gitmeyi göze alan, cefayı sefanın önüne koyan taraftarlara özel teşekkürlerini ileten Dönmez, tribünlerden yükselen inancın sahadaki mücadelenin en büyük yakıtı olduğunu belirtti.

BÜYÜKAKIN'A DA TEŞEKKÜR

Dönmez, veda mesajında birlikte çalıştığı başkanlar, yönetici arkadaşları, teknik kadro ve futbolcuların yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a da gönülden teşekkürlerini iletti. Dönmez, görevinin bitmesinin bu camiayla olan bağını koparmayacağını da açıkça ortaya koydu. "Bugün görev sürem sona eriyor olabilir ancak kalbim her zaman bu büyük camianın yanında olmaya devam edecek. Çünkü bazı bağlar görevle değil, gönülle kurulur" diyen Dönmez, kendisini her zaman bu ailenin bir parçası olarak göreceğini belirterek mesajını "Hakkınızı helal edin, benden yana varsa sonuna kadar helaldir" sözleriyle noktaladı.