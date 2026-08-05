Kocaelispor'a transfer yasağı ve puan silme tehlikesi: Yıkım olur!

Kocaelispor'un Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer yasağı ve puan silme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazeteci Hayrettin Albayrak, "Transfer yasağı ve puan silme yaptırımı büyük yıkım olur" diyerek uyardığı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Albayrak'ın Özgür Kocaeli'deki yazısı şöyle:

"Lig yaklaştı, ulusal lisansla ilgili zaman iyice daraldı. Pek çok kulübün kriterleri yerine getirerek ulusal lisans aldıklarını öğrendik. 4 kulüp kalmış, biri biziz. Geçen sezondan bu yana sürüyor bu sıkıntı. Allah’tan geçen sezon devlet borçlarıyla ilgili borçsuzluk belgesi alma şartı kaldırıldı, yoksa yanmıştık. Bu sezon için kimse böyle bir beklenti içinde olmasın. Aslında futbol ailesine, yani teknik adam ve futbolculara yönelik öyle aman aman bir borcumuz yok. Son kongrede bu rakamın 150 milyon TL seviyesinde olduğu bilgisi aktarılmıştı. Ancak bizi zorlayan devlete olan vergi ve SGK borçları.

En son 400 milyon seviyesindeydi. Düşünün, yeni sezon bütçesi 1.5 milyar gibi planlanıyor. Yani bütçenin üçte birine yakın bir rakam bu. Ödemediğin her gün faizleriyle büyüyor. Böylesi yüklü bir rakamı tek kalemde bulup ödeyebilmek takdir edilmeli ki hiç kolay değil. Her ne kadar kulübün maddi sıkıntısı yok dense de, 400 milyon TL büyük rakam. Bizim için tek çare devlet borçlarını yapılandırmak, yani taksite bağlamak. Ne zamandır bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ama nedense bir türlü sonuçlandırılamadı. Tabii yapılandırma için bankaya borcun yarısını teminat olarak yatırmak gerekiyor. 200 milyon da büyük rakam. Henüz stadyum ve forma göğüs sponsorluklarıyla ilgili bir anlaşma yapılmadı.

"SON TARİH 30 EYLÜL"

Safiport ile devam edilecek deniyor ama resmi bir bilgi yok. Anlaşma olmadığı için para da yok. Sadece devlet borcu değil ki; transfer edilen futbolculara, devam edenlere peşinatlarının da verilmesi lazım. Ayrıca yeni transfer edilecekler için de hatırı sayılır para gerekiyor. Yönetim kombinelerden beklediğini bulamadı. 7 bin bile değil rakam. Çok düşük. Ülkenin ekonomik durumu malum, çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Başkan Recep Durul dün sanayicilere sitem etti. Kimse satış altına elini koymuyor dedi. Gerçek olan bir şey var ki transferler gecikebilir, ödemeler bekleyebilir ama devlete olan vergi ve SGK borcunu halletmek zorundayız. Son tarih 30 Eylül olarak açıklandı. 2 aydan az bir süre kaldı. Borcu kapatamaz veya yapılandıramazsak ulusal lisans alamıyoruz. Bunun karşımıza çıkartacağı fatura da belli: Transfer yasağı ve 3 puan silme yaptırımı.

Böylesi büyük bir tehditle, tehlikeyle karşı karşıyayız. Dediğim gibi diğer ihtiyaçlar bir yana yönetimin önceliği transfer yapabilmek ve puan silinmesinin önüne geçebilmek için ulusal lisans almaktır. Hani 30 Eylül’e kadar bu işi çözemez, puan silme yaptırımıyla karşı karşıya kalırsak kimse bunun hesabını veremez."