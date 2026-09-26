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Kocaelispor'a milli arada kötü haber

Süper Lig ekibi Kocaelispor'a milli arada kötü haber geldi. Kocaelispor, sakatlık açıklaması yaptı.

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Kocaelispor'a milli arada kötü haber

Kocaelispor Kulübü, Tanguy Zoukrou ve Massadio Haidara'nın sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

TANGUY ZOUKROU AÇIKLAMASI: HAMSTRING KAS GRUBUNDA YARALANMA

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Tanguy Zoukrou'nun 18 Eylül'de sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Tanguy Zoukrou'nun yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda hamstring kas grubunda Grade 3C yaralanma tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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MASSADIO HAIDARA DA SAKATLANDI

Massadio Haidara'nın 19 Eylül'de oynanan Gaziantep FK müsabakasında sağ kalça bölgesindeki ağrı nedeniyle oyundan alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Massadio Haidara'nın yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ rektus femoris proksimal tendon direkt başında rüptür saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir." (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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