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Kocaelispor'a 2 - 0 kazandığı Amedspor maçından kötü haber! TFF duyurdu: Amedspor'u da açıkladı

Süper Lig'de ikinci hafta maçında Kocaelispor'a Amedspor'u 2-0 yendiği maçtan kötü haber geldi. TFF duyurdu. Amedspor'u da açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kocaelispor'a 2 - 0 kazandığı Amedspor maçından kötü haber! TFF duyurdu: Amedspor'u da açıkladı

Süper Lig'de Kocaeli'de oynanan ikinci hafta maçında Kocaelispor Amedspor karşısında 3 puanı alan taraf oldu. Kocaelispor'a Amedspor'u 2-0 yendiği maçtan kötü haber geldi. TFF duyurdu. Amedspor'u da açıkladı.

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Kocaelispor, zaman zaman gergin geçen maçı 16. dakikada Berkan Kutlu, 87. dakikada da Maglica'nın golleriyle galip tamamladı.

KOCAELİSPOR'A 2 - 0 KAZANDIĞI AMEDSPOR MAÇINDAN KÖTÜ HABER

Kocaelispor'a 2 - 0 kazandığı Amedspor maçından kötü haber geldi. TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Kocaelispor'a PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk etti. TFF'den yapılan açıklama şöyle:
KOCAELİSPOR Kulübü’nün 24.08.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF AMEDSPOR'U DA AÇIKLADI

TFF, Amedspor'u da açıkladı ve PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 24.08.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF Kocaelispor Amedspor
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