Kocaelispor imzayı attı: Stadın her yerinden gözükecek

Kocaelispor yönetimi, stadyumdaki yedek kulübesi üstü reklam alanları ile alt ve orta bölümdeki LED panolar için Serhat Saat firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı. Kulübün basın sözcüsü Kadir Gemç, iş birliğini kamuoyuyla paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "Kocaelispor yönetimi olarak devam eden sponsorluk görüşmeleri çerçevesinde uluslararası bir saat firması olan Serhat Saat ile yedek kulübesi üstü için anlaşmaya vardık. Bu iş birliğinin Kocaelispor'a hayırlı olmasını dileriz." Gemç, sponsorluk görüşmelerinin diğer alanlar için de sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

DİKKAT ÇEKEN SPONSOR

1964 yılında Ali Güner tarafından kurulan Serhat Saat, Türkiye'nin ilk yerli saat üreticileri arasında yer alıyor. Bugün üçüncü kuşak tarafından yönetilen aile şirketi, yıllar içinde küresel bir operasyon ağına dönüştü. Türkiye'nin yanı sıra Çin, Hong Kong ve ABD'nin San Diego kentinde ofisleri bulunan firma, yılda yüz binlerce saat üreterek 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Kocaelispor yönetimi, Serhat Saat anlaşmasının ardından diğer reklam ve sponsorluk alanları için de masada olduğunu açıkladı. Yeni sezon öncesinde kulübün finansal altyapısını güçlendirmeye yönelik görüşmelerin hız kesmeden devam ettiği belirtilirken, yakın süreçte yeni iş birliklerinin de duyurulması bekleniyor.