Kocaelispor, yeni sezon öncesi çalışmalarına perşembe günü Körfez Belediyesi'ne ait Brunga Tesisleri'nde yeniden başlayacak. Süper Lig'de sezonun ilk maçını 16 Ağustos'ta RAMS Başakşehir deplasmanında oynayacak olan yeşil-siyahlı ekipte geri sayım sürüyor.

İKİNCİ ETAP KAMPI DÜZCE'DE TAMAMLANDI

Kocaelispor, 20 Temmuz'da başladığı ve 13 gün süren ikinci etap hazırlık kampını Düzce Topuk Yaylası Fenerbahçe Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Yüksek rakımın avantajından yararlanan yeşil-siyahlılar, bu süreçte hem fiziksel dayanıklılık hem de taktiksel organizasyon üzerine yoğunlaştı. Kamp boyunca oynanan hazırlık maçlarında Kocaelispor, Fatih Karagümrük ile berabere kalırken, kampın son gününde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek moral buldu.

BRUNGA TESİSLERİNDE YENİLEME SÜRECİ TAMAMLANDI

Teknik Direktör Selçuk İnan'ın talebi doğrultusunda hibrit çim sistemine geçilecek antrenman sahasında bakım çalışmaları tamamlandı.

Tesislerin iç bölümünde de kapsamlı yenilemeler yapıldı; ilaçlama, boya ve bakım işlemlerinin ardından teknik heyet için modern bir toplantı ve analiz odası oluşturuldu. Selçuk İnan ve ekibi, bundan sonraki taktik toplantılarını ve maç analizlerini bu yeni ortamda gerçekleştirecek.

İLK ETAP KAMPI TFF RİVA TESİSLERİNDE YAPILMIŞTI

Sezon hazırlıklarının ilk etabında Brunga Tesisleri'ndeki zemin yenileme çalışmalarının sahayı geçici olarak kullanılamaz hale getirmesi nedeniyle Kocaelispor, kampını TFF'nin İstanbul Riva tesislerinde gerçekleştirmişti. Bu süreçte yönetim, tesis çalışmalarının tamamlanmasını beklerken alternatif çözüm arayışına gitmişti.

PERŞEMBE GÜNÜ YENİDEN BİR ARAYA GELİNECEK

Topuk Yaylası kampının ardından üç günlük izne ayrılan teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli, 6 Ağustos Perşembe günü saat 16.00'da Brunga Tesisleri'nde yeniden toplanacak. Ekibin günün ilk antrenmanı ise saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

HEDEF BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINA HAZIR ÇIKMAK

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Kocaelispor'da artık gözler, perşembe günü Brunga'da başlayacak son hazırlık dönemine çevrildi. Burada yapılacak çalışmalarla yeşil-siyahlılar, Başakşehir deplasmanına en hazır şekilde çıkmayı amaçlıyor.