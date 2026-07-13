Koca ülkede milyonlarca kişi çarşamba akşamı barlara akacak: Peki perşembe ne olacak?

2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'le karşılaşacak olan İngiltere'de hem heyecan, hem endişe var.

Lionel Messi, futbol hayatında ilk kez İngiltere'ye karşı milli formayı giyecek.

39 yaşındaki Messi, 21 yıllık uluslararası kariyerinde 200'den fazla kez milli takım forması giymesine rağmen, İngiltere'ye karşı hiç oynamadı.

Messi, çarşamba günü Atlanta'da Thomas Tuchel'in İngiltere Milli Takımı'na karşı sahaya çıkmanın "özel" olacağını, bunun da iki ezeli rakip arasındaki bugüne kadarki en büyük futbol karşılaşması olacağını söyledi.

İNGİLTERE'DE HEYECAN VE ENDİŞE

İngiltere'de dev maç öncesi hem heyecan, hem endişe var.

İngiltere'nin yarı finale Norveç'i yenerek kalmasından sonra milyonlarca kişi sokaklarda coşkulu kutlamalarda bulunmuştu.

The Sun'daki habere göre; İngiltere'de maç günü havai fişek gösterileri bekleniyor. Yaklaşık 25 milyon İngilizin BBC One'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı barlarda ve evlerinde izlemesi öngörülüyor.

Ülke genelinde milyonlarca kişinin maçı barlarda izleyeceği belirtilirken, pub sahiplerinin satış patlaması yaşanacağını umdukları belirtildi.

Habere göre işverenler ve şirketlerin yetkilileri perşembe gününü merak ediyor. Çünkü perşembe günü personellerinin uykusuz ve yorgun işe gelmeleri bekleniyor. İngiltere'nin kazanması halinde işe gelemeyenlerin de olabileceği ileri sürülüyor.

İşverenlerin sadece yüzde 22'sinin maçla ilgili esnek çalışma imkanı sunduğu bildirildi.