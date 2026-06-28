Koca bir ülke kürek çekti: Dünya Kupası'nın yeni sembolü nasıl ortaya çıktı?

2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çeken görüntülerinden biri ne bir gol sevinci ne de tribün koreografisi oldu.

'VİKİNG KÜREĞİ' GÜNDEM OLDU

Turnuvaya 28 yıl aradan sonra dönen Norveç'in taraftarlarının hep birlikte yaptığı "Viking Küreği" tezahüratı, kısa sürede Dünya Kupası'nın simgelerinden birine dönüştü. Binlerce taraftarın yere oturup Viking gemisinde kürek çekiyormuş gibi aynı anda hareket ettiği gösteri, sadece statlarda değil, New York'un Times Meydanı'nda, metro istasyonlarında ve dünyanın farklı noktalarında da tekrarlandı.

TÜM FURBOLCULAR AYNI RİTUELİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Norveç Milli Takımı da taraftarlarını yalnız bırakmadı. Senegal galibiyetinin ardından kaptan Martin Odegaard ile Erling Haaland önderliğinde tüm futbolcular sahada taraftarlarla birlikte aynı ritüeli gerçekleştirdi. Teknik direktör Stale Solbakken'in de katıldığı kutlama, takım ile tribünler arasındaki bağı simgeleyen anlardan biri olarak hafızalara kazındı.

FUTBOLUN YENİ SEMBOLÜ

Aslında bu tezahürat sanıldığı gibi yüzyıllardır süren bir gelenek değil. "Viking Row" adı verilen koreografi, 2025 yılında Norveç Milli Takımı taraftar grubundan Ole Froystad tarafından tasarlandı. "Ro" (Kürek çek) komutuyla başlayan ritüel, Viking uzun gemilerini hatırlatan senkronize hareketleriyle kısa sürede ülke çapında yayıldı. Bugün ise Dünya Kupası'nın en çok konuşulan taraftar gösterilerinden biri olarak futbolun yeni sembollerinden biri haline geldi.