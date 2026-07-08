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Halk TV Spor Kıvanç Tatlıtuğ Kocaeli'ye geldi: Kimse tanımadı

Kıvanç Tatlıtuğ Kocaeli'ye geldi: Kimse tanımadı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sessiz sedası Kocaeli'ye geldi. Motor Sporları Gelişim Merkezi'nde piste çıkan Tatlıtuğ'u motor kıyafetleri kaskı yüzünden kimse tanımadı.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Haber Editörü
Kıvanç Tatlıtuğ Kocaeli'ye geldi: Kimse tanımadı - Fotoğraf: 1
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Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Motor Sporları Gelişim Merkezi, motor sporlarının dünya çapındaki önemli isimlerini ağırladı. Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, milli motosikletçiler Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ile oyuncu ve motosiklet tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ, Sepetlipınar Mahallesi'ndeki tesisi ziyaret ederek pistte sürüş gerçekleştirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ Kocaeli'ye geldi: Kimse tanımadı - Fotoğraf: 2
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TOPRAK'TAN ANLAMLI MESAJ

Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, tesis hakkında övgü dolu sözler sarf etti. "Burada yarışçı olma hayaliyle motosiklet sporuna başlayan çok sayıda gencimiz var. Böyle bir pistin olması gençlerimiz için gerçekten büyük bir fırsat. Bizlerden sonra da Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandıracak yeni şampiyonlar çıkacağına inanıyorum" diyen Razgatlıoğlu, KNN54 Team olarak antrenmanlarını bu tesiste gerçekleştirdiklerini de belirterek Başkan M. Yasin Özlü'ye teşekkür etti.

Kıvanç Tatlıtuğ Kocaeli'ye geldi: Kimse tanımadı - Fotoğraf: 3
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KIVANÇ TATLITUĞ'U KİMSE TANIMADI

Kıvanç Tatlıtuğ motoruyla piste çıkarken hiç kimse kıyafetleri yüzünden ünlü oyuncuyu tanıyamadı. Normalde sokakta sık sık durdurulan ve fotoğraf çekim talepleriyle karşılaşan Tatlıtuğ sürüş sonrası İstanbul'a döndü.

Kıvanç Tatlıtuğ Kocaeli'ye geldi: Kimse tanımadı - Fotoğraf: 4
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Kıvanç Tatlıtuğ sürüş öncesi Bahattin Sofuoğlu ile sohbet etti.

Kıvanç Tatlıtuğ Kocaeli'ye geldi: Kimse tanımadı - Fotoğraf: 5
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ULUSLARARASI STANDARTLARDA TESİS

Modern altyapısı ve uluslararası standartlara uygun yapısıyla dikkat çeken merkez, hem profesyonel sporcuların antrenman yapabileceği hem de motor sporlarına ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirebileceği bir tesis olarak öne çıkıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ Kocaeli'ye geldi: Kimse tanımadı - Fotoğraf: 6
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Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başlayan Başiskele Motor Sporları Gelişim Merkezi, Türkiye'nin motor sporları haritasında giderek daha önemli bir konuma yükseliyor.

Kocaeli Kıvanç Tatlıtuğ
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