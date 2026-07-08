Kıvanç Tatlıtuğ Kocaeli'ye geldi: Kimse tanımadı

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TOPRAK'TAN ANLAMLI MESAJ

Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, tesis hakkında övgü dolu sözler sarf etti. "Burada yarışçı olma hayaliyle motosiklet sporuna başlayan çok sayıda gencimiz var. Böyle bir pistin olması gençlerimiz için gerçekten büyük bir fırsat. Bizlerden sonra da Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandıracak yeni şampiyonlar çıkacağına inanıyorum" diyen Razgatlıoğlu, KNN54 Team olarak antrenmanlarını bu tesiste gerçekleştirdiklerini de belirterek Başkan M. Yasin Özlü'ye teşekkür etti.