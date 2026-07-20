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Kicker Amedspor'un transferini açıkladı: Bundesliga'dan geliyor

Alman spor basınından Kicker, Amedspor'un yeni transferini açıkladı. Bundesliga'nın golcüsü geliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kicker Amedspor'un transferini açıkladı: Bundesliga'dan geliyor

Alman spor basınının en çok okunan yayın organlarından olan Kicker, Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un yeni transferini açıkladı. Bundesliga'nın golcüsü Amedspor'a geliyor.

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Kicker'de yer alan habere göre Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın Nijeryalı golcüsü Gift Orban'ın Amedspor'a transferinin an meselesi olduğunu öne sürdü.

Kicker Amedspor'un transferini açıkladı: Bundesliga'dan geliyor - Resim : 2
Amidahaber'in yer verdiği Kicker'e dayandırılan haberde, 23 yaşındaki santrfor Amedspor'a ilk etapta 1 milyon euro karşılığında kiralanacak. Ancak sözleşmede satın alma opsiyonu bulunacak. Opsiyonun devreye girmesi halinde Amedspor'un Hoffenheim'a 4 milyon euro daha ödeyecek.

HOFFENHAIM 9 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Kicker'daki haberde Hoffenheim'ın Gift Orban'ı 2025 yılının ara transfer döneminde Lyon'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle aldığı belirtilerek, ancak bekleneni veremeyince geçen sezon kiralık olarak Serie A ekibi Hellas Verona'ya gönderildiği ifade edildi.
Verona'da 7 gol atan Orban, takımın küme düşmesine engel olamadı. Ayrıca taraftarlarla yaşadığı tartışmayla da gündem oldu.
Transfer için anlaşkanın sağlandığı, resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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