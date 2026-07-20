Kicker Amedspor'un transferini açıkladı: Bundesliga'dan geliyor

Alman spor basınının en çok okunan yayın organlarından olan Kicker, Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un yeni transferini açıkladı. Bundesliga'nın golcüsü Amedspor'a geliyor.

Kicker'de yer alan habere göre Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın Nijeryalı golcüsü Gift Orban'ın Amedspor'a transferinin an meselesi olduğunu öne sürdü.



Amidahaber'in yer verdiği Kicker'e dayandırılan haberde, 23 yaşındaki santrfor Amedspor'a ilk etapta 1 milyon euro karşılığında kiralanacak. Ancak sözleşmede satın alma opsiyonu bulunacak. Opsiyonun devreye girmesi halinde Amedspor'un Hoffenheim'a 4 milyon euro daha ödeyecek.

HOFFENHAIM 9 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Kicker'daki haberde Hoffenheim'ın Gift Orban'ı 2025 yılının ara transfer döneminde Lyon'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle aldığı belirtilerek, ancak bekleneni veremeyince geçen sezon kiralık olarak Serie A ekibi Hellas Verona'ya gönderildiği ifade edildi.

Verona'da 7 gol atan Orban, takımın küme düşmesine engel olamadı. Ayrıca taraftarlarla yaşadığı tartışmayla da gündem oldu.

Transfer için anlaşkanın sağlandığı, resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği bildirildi.