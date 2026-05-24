Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu netleşti. Milli futbolcu 7-10 gün arası sahalardan uzak kalacak.
2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ve 24 yıllık hasretin sona erdiren A Milli Futbol Takımımız, kupaya yaklaşık 2 hafta kala hazırlıklarına başladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLANDI
Cuma günü yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu, çift kale maç sırasında çimlere takılarak sakatlandı.
Sakatlığı sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine şimdiden başlandı.
27 yaşındaki tecrübeli futbolcunun 7-10 gün arası sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
KENAN YILDIZ DA SAKATLANDI
Milli takıma bir kötü haber de Kenan Yıldız'dan geldi.
Juventus'ta sakatlanan Kenan Yıldız, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Milli futbolcunun 14 Haziran'da oynanacak olan Avustralya maçına yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.