Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Kerem Aktürkoğlu müjdeyi verdi

Kerem Aktürkoğlu müjdeyi verdi

A Milli Takım antrenmanında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından son durumunu açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kerem Aktürkoğlu müjdeyi verdi

2026 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Takım'ın önceki günkü antrenmanında Kerem Aktürkoğlu sakatlanmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli olduKerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu

Sahayı göz yaşları içinde terk eden Kerem'in çimlere takıldığı belirtilmiş, dizi bandaja alınmıştı.
Kerem'in sakatlığı Dünya Kupası öncesi teknik heyette tedirginlik yaratmıştı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

"KISA BİR TEDAVİ SÜRECİNDEN SONRA..."

Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Milli futbolcu, şunları söyledi:
"Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim."

10 SONRA ANTRENMANLARA DÖNECEK

Kerem Aktürkoğlu'nun tedavi sürecinin ardından 10 gün sonra antrenmanlara döneceği belirtildi.
27 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'nda oynayabileceği açıklandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro