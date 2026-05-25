Kerem Aktürkoğlu müjdeyi verdi

2026 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Takım'ın önceki günkü antrenmanında Kerem Aktürkoğlu sakatlanmıştı.

Sahayı göz yaşları içinde terk eden Kerem'in çimlere takıldığı belirtilmiş, dizi bandaja alınmıştı.

Kerem'in sakatlığı Dünya Kupası öncesi teknik heyette tedirginlik yaratmıştı.

"KISA BİR TEDAVİ SÜRECİNDEN SONRA..."

Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Milli futbolcu, şunları söyledi:

"Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim."

10 SONRA ANTRENMANLARA DÖNECEK

Kerem Aktürkoğlu'nun tedavi sürecinin ardından 10 gün sonra antrenmanlara döneceği belirtildi.

27 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'nda oynayabileceği açıklandı.