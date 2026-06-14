Kerem Aktürkoğlu: Kusura bakmayın

A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası kusurlarına bakılmamasını istedi.

"AH VAH DERKEN..."

Kerem, TRT canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, ilk golü yedik. Ah, vah derken... İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek demoralize diyor. Bizim gibi ayakların daha iyi olması lazımdı. Her şey bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok! Taraftarlarımız kusura bakmasın. Erken saatte kaldırdık, galibiyet hediye etmek isterdik olmadı. Diğer maçları kazanmak için gerekeni yapacağız."