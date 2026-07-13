Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu baba oldu.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Futbol A takımı oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU KARİYERİ

21 Ekim 1998'de Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Daha sonra Hisareynspor'da forma giyen genç oyuncu, Başakşehir altyapısına transfer olarak profesyonel futbol yolculuğunda önemli bir adım attı. Gelişimini sürdürebilmesi adına Bodrumspor, Karacabey Belediyespor ve 24 Erzincanspor formaları giyen Kerem, özellikle Erzincanspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY'DA YILDIZI PARLADI

2020 yılında Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede sarı-kırmızılı ekibin en önemli hücum silahlarından biri haline geldi. Teknik kapasitesi, enerjisi ve üretkenliğiyle taraftarların sevgisini kazanan milli futbolcu, Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonlukları yaşadı ve Avrupa kupalarında da takımına önemli katkılar verdi.

Galatasaray kariyerinde attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının hücum gücüne büyük katkı sağlayan Kerem, aynı zamanda A Milli Takım'ın da vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

BENFICA İLE AVRUPA MACERASI

Başarılı performansının ardından Kerem Aktürkoğlu, 2024 yılında Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu. Avrupa futbolunda kendisini gösterme fırsatı bulan milli oyuncu, Benfica formasıyla hem ligde hem de Avrupa kupalarında görev aldı. Portekiz temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çeken Kerem, kariyerinde önemli bir uluslararası deneyim kazandı.

FENERBAHÇE'DE KARİYERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki döneminin ardından kariyerine Fenerbahçe'de devam etti. Sarı-lacivertli kulübe transferi, Türk futbolunun en çok konuşulan hamlelerinden biri olurken milli futbolcu, hücum hattına yaptığı katkıyla dikkat çekti. Kanatlarda oynayabilen, gol ve asist üretme becerisi yüksek olan Kerem, Fenerbahçe'nin önemli hücum alternatiflerinden biri olarak öne çıktı.