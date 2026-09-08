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Kendisini eleştirenlere çok sinirlendi "Bir gün sokakta karşılaşacağız" dedi

Göztepe, kendi sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 yenildi. Kaleci Luka Gugeshashvili, kendisini eleştirenlere çok sinirlendi "Bir gün sokakta karşılaşacağız" dedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kendisini eleştirenlere çok sinirlendi "Bir gün sokakta karşılaşacağız" dedi

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, kendi sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 yenildi.
Göztepe'nin Gürcü kalecisi Luka Gugeshashvili, kendisini eleştirenlere çok sinirlendi, "Bir gün sokakta karşılaşacağız" dedi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Luka Gugeshashvili, şu ifadeleri kullandı:

"HAYAT UZUN, DÜNYA KÜÇÜK"

"Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz.
Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var.
Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe’ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı. Gürcistan’da, Türkiye’de, evde, sokakta ve sahada... Her yerde Göztepe’yi gururla temsil ettim ve savundum.
Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız...
Gerçek Göztepe taraftarlarına sonsuz sevgilerimle."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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