Kendi sahasında yenilip koltuktan düştü! "Karalar bağlamaya gerek yok" dedi

Haftaya lider girmişti. Kendi sahasında rakibine 3 golle yenilip koltuktan düştü ama "Karalar bağlamaya gerek yok" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. hafta maçında Elazığspor, kendi sahasında Çorluspor'a 3-2 mağlup oldu.

Elazığspor bu yenilgiyle liderlik koltuğundan 3. sıraya düştü.

Karşılaşma sonrası Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt açıklamalarda bulundu.

"KARALAR BAĞLAMAYA GEREK YOK"

Günışığı gazetesinden Hüseyin Kabukçu'nun haberine göre Bozkurt, şunları söyledi:

"Çok zora sokulmuş bir durum söz konusu değil. 29 tane maç var. Bu 15. hafta olsa aynı şeyi söylerdim. 18. hafta olsa da aynı şeyi söylerdim. 20’de olsaydı. Yani son 10 haftalar çok önemli oluyor bildiklerimiz. Onu yıllarca yaşayan kişileriz.

Maça çok iyi başladık. Çok da talihsiz bir gol yedik. Ondan sonra bütün oyunun kontrolü ilk yarı yüzde 100 bizde. Neredeyse kalecimize hiç top gelmedi. baskı yaptık. 5 tane 6 tane çok net pozisyona girip de atamazsan o kadar baskılı oyunda arkada boşluklar oluşabiliyor. Çünkü bir anlık bir hatamızla 2-1 oldu. Ofsaytla boşaltmış olduk. 4-4-2'ye döndük. 3. golü yine yesek belki de berabere biterdi bu maç. Yani bundan dolayı çok üzgünüz. Beklediğimiz bir mağlubiyet değildi.

Farklı bir oyuncu grubuyla, farklı bir anlayışla yola çıkıyorsun. Biraz da Alper'in yeri maçın içinde birkaç defa değişti. Enes'in yeri birkaç defa değişti. Şunu söyleyeyim. Bugün karalar bağlamaya gerek yok. Şampiyonluğun gittiği bir durum zaten söz konusu değil. Biz iyi bir takımız.

Çok da karakterli bir oyuncu grubumuz var."