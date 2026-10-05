Kendi sahasında yenilerek ateş çemberine girdi: Anında istifa etti

Takımı kendi sahasında yenilince sondan 3. sıraya indi. Ateş çemberine girdi. Maç biter bitmez anında istifa etti.

Kütahyaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 5. hafta mücadelesinde kendi sahasında 52 Orduspor'a 4-0 mağlup oldu.

Daha ilk 37 dakikada 3 gol birden yiyen Kütahyaspor, son golü de 90. dakikada kalesinde gördü.

Bu sonuçla 1 galibiyet 4 mağlubiyetle 5 maçta sadece 3 puan alabilen Kütahyaspor, sondan 3. sıraya kadar geriledi.

Taraftarlar karşılaşmanın ardından teknik direktör Erkan Sözeri'ye tepki gösterdi.

ERKAN SÖZERİ İSTİFA ETTİ

Taraftarlar yönetimi de protesto ederken, Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya, tribüne gitti.

Bir konuşma yapan Altınmaya, “Hesap verecek biri varsa o da benim. Bu çocukların hepsi mücadele veriyorlar. Ben size kulüp başkanı olarak söz veriyorum. Düştüğümüz yerden kalkmak varsa o da bizim işimiz. Bu takım düştüğü yerden kalkacak, ben söz veriyorum, ötesi yok” dedi.

Teknik direktör Erkan Sözeri'nin ise taraftarlardan gelen yoğun tepkilerden sonra istifa ettiği öğrenildi.

Kütahyaspor, 6. haftada deplasmanda Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.