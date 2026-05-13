Kenan Yıldız'ın yeni takımını duyurdular: Mutlaka gidecek

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, yine transferin en çok konuşulan futbolcusu oldu.

İtalyan basını 21 yaşındaki oyuncu ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Tuttosport'taki habere göre; İspanyol devi Real Madrid, Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor.

ŞİMDİ OLMASA DA SONRA

Kenan Yıldız'ın Juventus'a yeni sözleşme imzaladığı ve 30 Haziran 2030'a kadar süreceği belirtilirken, kulübün de satışa sıcak bakmadığı ifade edildi.

Ancak haberin detayında Real Madrid'in uzun vadeli bir plan yaptığı, şu anda olmasa da sonra bu transferi gerçekleştirmeye kararlı olduğu belirtildi.

Real Madrid'in Juventus'tan "Satışta öncelik" alacağı da ileri sürülürken, "Mutlaka gidecek" yorumu da yapıldı.

Kenan Yıldız'ın Transfermarkt'a göre bonservis değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak Real Madrid'in transferi hemen bitirmek için bunun çok üzerinde bir teklif hazırladığı da ileri sürülüyor.