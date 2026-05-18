Kenan Yıldız Türk Milli Takımı'nı seçme nedenini açıkladı

Almanya'da doğan ve futbola başlayan, şu anda İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Kenan Yıldız, Almanya yerine Türk Milli Takımı'nı neden tercih ettiğini açıkladı.

Genç futbolcu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın "Ayın Tarihi" dergisinin sorularını yanıtlarken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kenan Yıldız'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"Arkadaşlarımın yanındayken gerçekten aktif ve neşeliyimdir. Hatta onlarla çok eğlendiğim için benim hiperaktif olduğumu söylerler. Futbola gelirsek, bu sporu seviyorum. Hayatımda ailem, dinim ve sonra futbol var diyebilirim. Yani spor ve futbol hayatımdaki en önemli üç şeyin içinde yer alıyor.

Çok küçükken evimizin kapısının önünde oynar, sadece eğlence olsun diye duvara şut çekerdim. Benden beş yaş büyük bir komşum vardı ve bir futbol kulübünde oynuyordu. Antrenörüne beni de bir kez yanında getirmek istediğini söylemiş, ben de öyle gittim. Kulübün adı SV Sallern ve antrenör Detlef Staude, ismini hala hatırlıyorum, çok iyi bir adamdı. Futbola böyle başladım. Ailemin bu süreçte desteği çok fazlaydı. Benim için her şeylerini verdiler, onlar olmasaydı burada olamazdım. Okulda beni desteklediler, babam her gün benimle antrenman yaptı. Antrenmana gitmek, beni her yere, her turnuvaya götürmek için her gün o yolu katettiler. Bu yüzden her şey için onlara teşekkür etmeliyim.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

"Henüz söylemedim ama geçmişte 'Almanya beni istemedi' gibi bir durum vardı. Ben Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye'yi seviyorum ve Türk Milli Takımı için oynamak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum, burası benim ülkem.

Avusturya ile oynadığımız maçı unutamam. Orada yaptıklarımız, hislerimiz ve çalıştığımız her şey harikaydı. Maçın gidişatı gerçekten inanılmazdı ve bunu asla unutmayacağım. 2024 yılında oynanan özel maçta onlara karşı ağır bir yenilgi almıştık. Futbol her zaman böyledir, rövanşlar olur. Ama bunu pek düşünmedik çünkü o bir özel maçtı, çok şey denemiştik, dersler çıkardık ve dürüst olmak gerekirse güzel bir intikam aldık."