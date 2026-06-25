Kenan Yıldız özür diledi: "Galatasaray" diyerek açıkladı

A Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda yarın ABD ile karşı karşıya gelecek. Milli takımın genç yıldızı Kenan Yıldız, karşılaşma öncesi bekleneni veremedikleri için Türk halkından özür dilediğini açıkladı.

Kenan, şunları söyledi:

"İyi de oynasanız, kötü de oynasanız sonuç değişmeyebilir. İyi takımlarla karşılaştık ama kaybetmiş olmamız üzücü. Umarım turnuvayı gururlu bitireceğimiz bir maç oynarız. Kariyerim açısından futbol sadece milli takımdan ibaret değil, başka maçlar ve turnuvalar da var. Elimden geldiğinde pek çok turnuvada boy göstereceğim. Ülkemiz bizi destekledi. Bize destek veren tüm taraftarlardan, Türk halkından özür diliyorum. Gerçekten hayal kırıklığıydı. Bundan sonraki turnuvalarda herkesi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu kez başaramadık. Son maçta iyi bir sonuca imza atarak buradan gururlu ayrılmak istiyoruz."

"GALATASARAY MAÇLARINDAN HATIRLIYORUM"

Kenan Yıldız bir soru üzerine Galatasaray'ı örnek göstererek konuştu. 21 yaşındaki futbolcu, "Yarın tribünlerin kalabalığından bahsettiniz ama Galatasaray maçlarından da hatırlıyorum, biz bu tip atmosferlere hazırlıklıyız" dedi.

Kenan, şöyle devam etti:

"Biraz erken elendik. Ama çok da kötü şekilde elenmedik. İstatistiki açıdan birçok konuda 1 numaradayız. En fazla şut atan takımız. Daha önce oynadığımız her iki maçta da elimizden gelenin en iyisini yaptık ama futbolda ne yazık ki istatistikler kazanmıyor. Netice itibariyle rakipler gol attı, biz atamadık. Hücum oyuncusu olarak gol atamamak üzücü. Bütün takım açısından üzücü. Ama karşı karşılaştığımız 2 takım da savunmada iyilerdi ve hattı geriye kurdular. Biz bu savunmaları geçerek gol atmaya çalıştık ama beceremedik. Eminim ki üçüncü maçta gol atacağız." (AA)