Keçiörengücü'nün genç futbolcusu hayatını kaybetti

Ankara Keçiörengücü'nün 16 yaş altı takımının oyuncusu Abdullah Sultanoğlu, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün 16 Yaş Altı Futbol Akademi Takımının oyuncusu Abdullah Sultanoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Keçiörengücü'nden yapılan açıklamada, "Futbol Akademi 16 yaş altı takımımızın değerli futbolcusu Abdullah Sultanoğlu'nun geçirdiği elim kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Abdullah Sultanoğlu'nun (2010 doğumlu) 16 Mayıs Cumartesi günü Çubuk İlçesinde motosikletle giderken kaza geçirdiği, yaralı kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen dün gece vefat ettiği öğrenildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Vefat
