İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United, Leeds United'ı 3-0 yendi ancak küme düşmekten kurtulamadı. Ligden düşen son takım West Ham United oldu.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında küme hattındaki West Ham United, sahasında Leeds United ile karşılaştı.
Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele, West Ham United'ın 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
West Ham'a 3 puanı getiren golleri 67. dakikada Castellanos, 79. dakikada Bowen ve 90+4'te Callum Wilson attı.

GALİBİYETE RAĞMEN KÜME DÜŞTÜLER

Bu galibiyet sonrası West Ham United, puanını 39 yaptı ancak Tottenham'ın Everton'ı 1-0 yenmesiyle Burnley ve Wolves'un ardından küme düşen son takım oldu.
Gelecek sezon Premier Lig'de Coventry City, Ipswich Town ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City mücadele edecek.

Son hafta Everton'ı yenerek puanını 41 yapan Tottenham, küme düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer alarak ligde kaldı.

