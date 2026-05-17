Kazana kazana küme düştüler

Süper Lig'de Fatih Karagümrük dramatik bir düşüş yaşadı.

Kırmızı siyahlı ekip maçları kazana kazana küme düştü.

Fatih Karagümrük, son 4 maçında 10 puan aldı.

Beşiktaş'la golsüz berabere kalan takım, son 3 haftada ise 9 puan aldı. Fatih Karagümrük, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0, dün de yine kendi sahasında Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Ancak bu sonuçlar yetmedi. Fatih Karagümrük 30 puanla lige veda etti.

STANOJEVIC: GELECEK SENE İNANSINLAR

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, gelecek sezon için daha güçlü bir takım kuracaklarını söyledi.



Kendileri için önemli olan bir maçı kazandıklarını belirten Stanojevic, "Taraftarlarımıza gelecek sezon için mesaj göndermek istiyorduk. Bu takımın ciddi bir ekip olduğunu göstermek istiyorduk. Bugün iyi bir takımla sahaya çıktık. Seneye güçlü bir takım kuracağız. Bugün sonuna kadar mücadele ettik. Taraftarlarımız gelecek sene bize inansınlar" ifadelerini kullandı.

Stanojevic, sezon içerisinde bazı maçlarda hayal kırıklığı yaşadıklarını aktararak, "Eyüpspor maçında hayal kırıklığı yaşadım. Bizim için önemli bir maçtı. Orada daha iyi sonuç alsak farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Bu sezon takım, çok fazla problem yaşadı. Çok fazla sakatlık yaşadık. Kazanmayı hak ettiğimiz maçlar vardı ama onları kazanamadık. Seneye daha iyi bir takım kuracağımızın sözünü veriyorum" dedi.